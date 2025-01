Per l’allerta valanghe è stata chiusa la statale delle Valli Antigorio e Formazza a Formazza, nel Verbano

VCO – La strada statale 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” è provvisoriamente chiusa al traffico tra Canza e Riale, in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza (VCO). La chiusura è stata attivata secondo quanto previsto dall’Ordinanza Anas 693/2024 in caso di pericolo di valanghe.

Arpa ha emesso alle 8 di stamani (28 gennaio) il bollettino sul rischio valanghe in Piemonte: Formazza e le zone confinanti sono in allerta arancione e le alture circostanti in allerta rossa.

