Nuovo arresto a Torino per cessione di droga mentre una giovane è segnalata per violazione del Daspo urbano

TORINO – Torino si trova nuovamente al centro dell’attenzione per questioni legate alla sicurezza e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella notte di ieri, i carabinieri della stazione Po Vanchiglia hanno arrestato un uomo di 37 anni, senza fissa dimora, sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a una ragazza di 20 anni, ora segnalata alla prefettura come consumatrice. L’operazione ha rivelato anche un ulteriore sequestro: l’arrestato nascondeva nei propri vestiti circa 30 grammi di marijuana e, nel portafoglio, sono state trovate banconote di diverso taglio per un totale di 130 euro, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Già a gennaio, i carabinieri della compagnia San Carlo avevano arrestato un altro spacciatore, nella stessa area di piazza Santa Giulia, famosa per la sua vivace movida notturna. Anche in questo caso, l’uomo era stato sorpreso a cedere marijuana e, durante la perquisizione, erano stati rinvenuti ulteriori cinque grammi della sostanza.

In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile, le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli. Un altro episodio recente ha visto una 16enne denunciata per violazione del Daspo urbano, misure restrittive emesse dal questore di Torino in seguito a una rapina aggravata avvenuta nei Murazzi del Po.

