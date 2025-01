Scomparsa una giovane di 19 anni da Ivrea: l’appello disperato di un padre

IVREA – In un momento di angoscia e incertezza, Roberto Rosas ha fatto un appello accorato su Facebook, chiedendo aiuto per ritrovare sua figlia Erin, scomparsa da un giorno e mezzo. La giovane, di soli 19 anni, è stata vista l’ultima volta nel quartiere di residenza, e da allora non si hanno più notizie di lei.

Nel post pubblicato due ore fa, Roberto descrive la sua disperazione e il suo desiderio di riunirsi con la figlia. “PER FAVORE FATE GIRARE OVUNQUE: È scomparsa mia figlia ERIN di 19 anni. Chiedo l’aiuto di tutti per ritrovarla. Un padre disperato. Grazie”, ha scritto, fornendo anche il suo numero di telefono per eventuali segnalazioni 3383602509.

La comunità si è subito attivata, condividendo il post e organizzando ricerche nei dintorni, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di rintracciare la giovane. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare la polizia o a rivolgersi direttamente a Roberto.

