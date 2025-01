Strisce blu: a causa del nuovo Codice della Strada le multe saranno più salate, ecco i costi

TORINO – Sono entrate in vigore le nuove sanzioni legate alla sosta a pagamento, e questo a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice della Strada.

La sanzione, come riportato da GTT, per il mancato pagamento di € 42,00 viene maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un’intera giornata. Per esempio, se sosto in zona a pagamento da € 1,7/h, la sanzione diventa pari ad € 42,00 + (€ 1,70 x 11,5 h) = € 61,55.

Per il biglietto scaduto non vale più la regola dei 15 minuti concessi se ho pagato almeno un’ora con voucher o parcometro, ma viene applicata la seguente regolamentazione:

Fino al 10% del tempo per cui si è pagato si è in tolleranza e non si riceve la sanzione. Per esempio, se sosto in zona a pagamento da € 1,20/h per 60 minuti, la tolleranza è di 6 minuti.

del tempo per cui si è pagato si è in tolleranza e non si riceve la sanzione. Per esempio, Se il biglietto è scaduto da un tempo superiore al 10% e fino al 50% del tempo per cui si è pagato la sanzione sarà di € 21,00 maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un’intera giornata. Per esempio, se sosto in zona a € 1,70/h la sanzione diventa pari ad € 21,00 + (€ 1,70 x 11,5 h) = € 40,55

Se il biglietto è scaduto da un tempo superiore al 50% del tempo per cui si è pagato la sanzione sarà di € 42,00 maggiorata di un importo pari al pagamento della sosta di un’intera giornata.

Resta valida la regola della riduzione del 30% per chi paga il preavviso entro 20 giorni dalla data di emissione.

