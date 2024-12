Entra in vigore il Nuovo Codice della Strada: ecco cosa prevede

TORINO – Il nuovo Codice della Strada entra in vigore oggi, introducendo misure più severe per garantire maggiore sicurezza.

Tra le novità principali, sanzioni più dure per chi guida sotto l’effetto di alcol o droga, con l’obbligo di installare un alcolock per i recidivi.

Pene più pesanti anche per chi usa il cellulare alla guida: oltre alla multa, è prevista la sospensione della patente fino a tre mesi per i trasgressori colti in flagranza.

Introdotti limiti più stringenti per neopatentati, che non potranno guidare auto di elevata potenza per i primi tre anni, e aumentati i controlli stradali grazie a tecnologie avanzate.

L’obiettivo delle nuove norme è ridurre gli incidenti e promuovere comportamenti più responsabili.

