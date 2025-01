Terminati i lavori di rimozione dei rifiuti industriali abbandonati nell’area di cantiere Tav di Salbertrand

SALBERTRAND – TELT, la società che gestisce i lavori dell’alta velocità Torino-Lione, ha reso noto che sono terminati i lavori di rimozione dei rifiuti industriali abbandonati nell’area di cantiere di Salbertrand ed ora è in corso la bonifica bellica per individuare eventuali ordigni inesplosi.

“L’area era fortemente inquinata – ricorda l’Osservatorio Tav – a seguito di lavorazioni industriali effettuate in passato e la bonifica permetterà, al termine dei lavori, di avere un’area nuovamente naturalizzata e senza pericoli per l’ambiente”.

“Parallelamente, – continua l’Osservatorio – sono iniziati i lavori di collegamento all’autostrada A32, completando così il circuito Chiomonte-Susa-Salbertrand per la logistica dei materiali di scavo del tunnel di base della Torino-Lione. Ricordiamo che a Salbertrand sarà costruita l’area industriale per la fabbricazione dei conci che saranno utilizzati per il tunnel di base”.

