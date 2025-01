Affidato il primo lotto dei lavori per riaprire in sicurezza la galleria Monte Basso a Lanzo

I lavori per il primo lotto degli interventi di messa in sicurezza della galleria Monte Basso, situata sulla Strada Provinciale 1 a Lanzo, sono stati assegnati alla Giuggia Costruzioni srl, con sede legale a Villanova Mondovì. L’intervento si rende necessario a causa di problemi strutturali e di regimazione delle acque. L’azienda aggiudicataria avrà 209 giorni di tempo dalla data di consegna per completare i lavori.

L’importo dei lavori a base di gara è pari a 4.332.814,68 euro, di cui 792.445,20 euro destinati agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. La Giuggia Costruzioni ha offerto un ribasso del 13,23%, portando l’importo complessivo affidato, inclusi IVA e oneri, a 4.714.597,04 euro. Il finanziamento totale dell’opera ammonta a 6.070.047 euro.

Jacopo Suppo, Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, ha ribadito l’obiettivo di garantire la riapertura al traffico della galleria Monte Basso entro l’estate 2025, anche se in modalità provvisoria e in base all’avanzamento dei lavori. Tale riapertura è vincolata da un preciso impegno contrattuale con la ditta appaltatrice.

