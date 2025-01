Lavoratori sfruttati e cooperative fittizie: a Novara 34 milioni sequestrati a un colosso della grande distribuzione

NOVARA – La Finanza ha sequestrato beni e immobili per un totale di 34 milioni di euro a una serie di società che forniva illegalmente lavoratori a una grande azienda di distribuzione.

Il sistema, in breve, era questo: una società di grande distribuzione di Novara (di cui la Guardia di Finanza, sentita da Quotidiano Piemontese, non rivela il nome) si affidava a una serie di cooperative e consorzi (circa 15) che procuravano per lei decine lavoratori in modo illegale, non rispettando le norme sui contratti e nemmeno di salario orario; venivano creati dei contratti di subappalto ad hoc, in cui venivano indicati dei servizi inesistenti per evadere i controlli. Queste coop erano cariche di debiti e di contributi non versati, tanto che spesso finivano per fallire, scomparire e cambiare nome, mantenedo però lo stesso bacino di lavoratori da fornire alla “società principale, la cosiddetta società committente.

Questo meccanismo di “reclutamento” e messa a disposizione della manodopera era permesso grazie a una “società filtro”, un’impresa che di fatto esisteva solo per mascherare il passaggio di assunzioni dalle coop alla grande società. Tutto questo era messo in piedi per abbattere i costi per tutti: da una parte la grande società poteva pagare meno i lavoratori, dall’altra le cooperative evadevano i contributi.

Le forze dell’ordine hanno arrestato uno degli amministratori di una delle aziende coinvolte e sequestrato beni per un totale di 34 milioni di euro. Le accuse mosse dalla procura sono di dichiarazione fraudolenta e omesso versamento IVA-

