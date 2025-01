Pinerolo, fermati con documenti falsi e carte clonate: due arresti

PINEROLO – Operazione della Polizia Stradale e della Squadra di Polizia Giudiziaria: sequestrati documenti contraffatti e carte di pagamento clonate.

Nella mattinata di lunedì 28 gennaio, nel centro di Pinerolo (TO), una pattuglia della Polizia Stradale ha fermato un’auto con quattro cittadini romeni a bordo per un controllo. Alla richiesta degli agenti, i passeggeri hanno esibito documenti d’identità rilasciati dalle autorità del loro Paese, ma alcune anomalie hanno spinto gli operatori ad approfondire le verifiche.

Gli accertamenti condotti dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Torino hanno confermato che due di quei documenti erano falsi. Uno dei fermati è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, oltre a diversi provvedimenti di allontanamento dall’Italia, l’ultimo emesso nel 2023 dalla Questura di Biella.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nove carte magnetiche clonate, utilizzabili per l’acquisto di carburante. L’uomo è stato quindi arrestato per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e di carte di pagamento contraffatte.

Ulteriori controlli sui passeggeri hanno rivelato che un altro cittadino romeno era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Venezia per un residuo di pena da scontare. Anche lui è stato arrestato e condotto al carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

Le indagini sono in corso, e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

