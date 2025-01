TORINO – Piemonte terra di vini, dagli spumanti dell’astigiano ai grandi rossi delle Langhe. Su alcuni di questi vini sorge però l’atavico dilemma sull’uso dell’articolo. Si usa il maschile o il femminile. Il tema riguarda soprattutto il vino Barbera, che in buona parte dell’Italia viene introdotto da “il” ma nelle terre dove nasce, in particolare nlle Langhe albesi è tradizionalmente chiamato “la” Barbera.

E allora si dice “il” Barbera o “la” Barbera?

Per l’enciclopedia Treccani sono accettabili entrambe le soluzioni. Per il Gambero Rosso, nel rispondere ad una nota intervista di Giorgio Conte al Corriere (in cui diceva che è assolutamente “la” Barbera, in quanto il vino è donna perchè seduce) la scelta giusta è l’articolo maschile, perchè in ogni caso si sottintende “il vino”.

Interessante la posizione dell’Accademia della Crusca, che in questo video, per voce del professor Marco Biffi, conferma l’idea del sottintendere “il vino” ma ricorda che la lingua italiana è mutevole tirando in ballo Pascoli e Carducci e dando in fin dei conti priprità alle tradizioni e ai luoghi. Così, se nelle terre del Barbera l’articolo è femminile, allora “la” Barbera sia!

La posizione del professor Marco Biffi

