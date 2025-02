Al Ministero del Lavoro un tavolo per scongiurare la chiusura della Diageo di Santa Vittoria d’Alba

CUNEO – Dopo settimane dall’incontro a seguito dell’annunciata chiusura, la Diageo aveva confermato lo stop dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba nel giugno del 2026. L’azienda aveva definito la decisione di chiudere irrevocabile e aveva annunciato che a gennaio sarebbero state avviate tutte le procedure a tutela dei lavoratori e per la valutazione e la ricerca di un acquirente interessato a rilevare lo stabilimento, garantire continuità produttiva al sito e minimizzare l’impatto sui posti di lavoro.

L’annuncio della chiusura dello stabilimento e degli uffici della Diageo, la multinazionale leader mondiale nel settore delle bevande alcoliche, ed ex Cinzano, che produce tra gli altri il whisky Johnnie Walker, la birra Guinness e la vodka Smirnoff, il distillato Baileys e il gin Gordon’s, era arrivato all’improvviso, causando sgomento e preoccupazione tra i 380 dipendenti che ora rischiano il posto di lavoro.

Era seguito poi, al Grattacielo Piemonte, un incontro tra il presidente della Regione Alberto Cirio, insieme al consigliere provinciale Simone Manzone e ai sindaci di Alba, Alberto Gatto, di Bra, Giovanni Fogliato, di Santa Vittoria d’Alba, Adriana Dellavalle e l’assessore Simone Casavecchia, con i vertici internazionali della Diageo e di Confindustria Cuneo.

In quella occasione Kerry Easter, responsabile di Diageo Operations, aveva comunicato che l’azienda aveva deciso la chiusura dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba, l’unico del gruppo in Italia, per avvicinare la produzione ai mercati che in questo momento sono più forti, come quelli del nord Europa.

Dal canto suo, però, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha convocato il 13 febbraio, alle ore 12, il tavolo sulla vertenza Diageo. A renderlo noto il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama. Sono invitati, oltre ai rappresentanti di Diageo Operations Italy, Regione Piemonte, Ministero delle Imprese, Confindustria e Federmanager Cuneo e le organizzazioni sindacali.

