Dalla notte precipitazioni abbondanti e fitte nevicate sul Piemonte – FOTO

TORINO – Come avevamo già anticipato, il fine settimana sarà caratterizzato da una fase di maltempo diffuso con piogge abbondanti e fitte nevicate. Il Centro Arpa Piemonte ha diramato una allerta gialla per neve oggi sul Cuneese.

Secondo un primo aggiornamento mattutino del meteorologo Andrea Vuolo, precipitazioni moderate stanno interessando ormai da diverse ore il Piemonte occidentale e sud-orientale, anche con temporali sull’Appennino alessandrino. All’interno delle valli alpine nevica in maniera piuttosto fitta, specie tra i rilievi compresi tra Saluzzese e Sesia, a tratti fin verso i 600-700 metri durante i rovesci più intensi.

Nelle prossime ore precipitazioni in graduale accentuazione soprattutto sul Cuneese e a ridosso dei rilievi di Torinese, Canavese e Biellese dove, ad intermittenza, proseguirà fino a sera, con fenomeni anche a carattere di rovescio. Attese copiose nevicate su interno valli soprattutto sopra i 1.000 metri, ma in mattinata quota neve in probabile drastico calo anche sul Cuneese.

Come si vede in alcune immagini webcam, neve a Balme, Sestriere, Pian Benot, Usseglio, Viù.

Notizia in aggiornamento

