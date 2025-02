Raddoppia a Torino il servizio di biblioteca mobile: sarà garantito in tutte le circoscrizioni cittadine

TORINO – A Torino, il servizio di biblioteca mobile, avviato nell’ottobre 2018 con il progetto AxTo, si arricchisce di un secondo Bibliobus, operativo dal 21 gennaio. Unitamente alle fermate già servite dal primo veicolo, garantisce la presenza della biblioteca mobile in tutte le circoscrizioni cittadine.

Le tappe del nuovo Bibliobus

Lunedì dalle 14.30 alle 18.30: via Scialoja pressi Mufant , Circoscrizione 5

, Circoscrizione 5 Martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30: via Arquata 22 , Circoscrizione 1

, Circoscrizione 1 Mercoledì dalle 9 alle 13: piazza Villari , Circoscrizione 5

, Circoscrizione 5 Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30: Villaretto , Circoscrizione 6

, Circoscrizione 6 Venerdì dalle 9 alle 13: via Cumiana 15 , Circoscrizione 3

, Circoscrizione 3 Venerdì dalle 14.30 alle 18.30: piazza Secreto , Circoscrizione 5

, Circoscrizione 5 Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30: viale Boiardo angolo viale Ceppi , Circoscrizione 8

, Circoscrizione 8 Domenica dalle 8.30 alle 13: via Ragazzoni angolo Via Aleramo, Circoscrizione 7.

Le nuove soste del Bibliobus 2 saranno oggetto di un monitoraggio costante per valutare l’efficacia del servizio e apportare eventuali modifiche in base alle esigenze dei cittadini. Ulteriori fermate sono in fase di valutazione e saranno comunicate prossimamente. Il calendario aggiornato delle soste di entrambi i Bibliobus e tutte le novità del servizio sono pubblicate sul sito delle Biblioteche Civiche Torinesi (bct.comune.torino.it) e sui canali social ufficiali.

