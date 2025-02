VCO, 20enne evade dai domiciliari per una serata: denunciato dai carabinieri

VERBANO-CUSIO-OSSOLA – Durante i controlli effettuati dai carabinieri nella zona del Lago Maggiore, un 20enne è stato sorpreso fuori casa nonostante fosse agli arresti domiciliari. Il giovane, condannato per uno scippo avvenuto nel 2022 in provincia di Novara, avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione.

Non trovandolo in casa, i militari hanno atteso il suo rientro. Alla loro richiesta di spiegazioni, il ragazzo ha dichiarato di avere un permesso per uscire, ma le verifiche hanno rapidamente smentito la sua versione. Dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato al proprio domicilio e denunciato.

Durante i controlli, i carabinieri hanno anche arrestato due uomini: un 55enne residente nel Verbano, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per reati finanziari, e un 40enne destinatario di un ordine di esecuzione del Tribunale di Verbania per una condanna a un anno e 9 mesi per truffa. Il primo è stato trasferito nel carcere di Verbania, mentre il secondo sconterà la pena agli arresti domiciliari.

Sulle colline di Stresa, invece, una 40enne è stata fermata alla guida senza patente, ritirata pochi giorni prima per possesso di droga. La donna è stata inoltre segnalata alla Prefettura poiché trovata nuovamente in possesso di cocaina, stessa sorte toccata a un 37enne fermato con la stessa sostanza. Sempre nella zona di Stresa, un altro automobilista è stato multato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

