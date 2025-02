Volley femminile, Novara vince 3-0 nel derby del Ticino contro Busto Arsizio

NOVARA – Si è concluso da poco il derby del Ticino tra Novara e Busto Arsizio, giocato al Pala Igor. La partita, valida per l’ottava giornata di ritorno della Serie A1, si è conclusa in poco più di un’ora con una netta vittoria per la Igor Novara.

Nonostante l’assenza di Alsmeier, le azzurre hanno dominato, riprendendo la marcia in classifica dopo la sconfitta a Perugia. Il match ha visto una serie di acuti individuali, come i tanti ace di Tolok e Squarcini, e le prestazioni di Mims, tra le più incisive. Novara ha vinto i tre set senza difficoltà, chiudendo il secondo con un ace di Ishikawa e il terzo con un attacco di Aleksic. Busto, in difficoltà fin dall’inizio, non è riuscita a reagire, e la partita si è conclusa con il punteggio di 3-0.

Il pubblico ha sostenuto con entusiasmo le azzurre, che hanno schierato una formazione con diverse novità, tra cui l’ingresso di Mims e il cambio di liberi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese