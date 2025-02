Bussoleno anticipa le celebrazioni del Giorno del Ricordo

BUSSOLENO – L’appuntamento che il Comune di Bussoleno sta organizzando per mercoledì 5 febbraio 2025 al Palaconti, vuole offrire occasioni di approfondimento su vicende storiche e sociali che, a prima vista, potrebbero apparire molto distanti da quelle del territorio valususino non solo in termini geografici, mentre possono favorire spunti di arricchimento sul piano culturale e umano. L’obiettivo principale è quello di offrire un dialogo costruttivo per scoprire assieme quali siano i valori espressi nella legge 92 del 30 marzo 2004, ovvero l’Istituzione del Giorno del ricordo.

Per motivi organizzativi, l’appuntamento del 5 febbraio arriva leggermente in anticipo rispetto al 10 febbraio che è la data ufficiale del Giorno del Ricordo, la ricorrenza nazionale che celebra la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano – dalmata.

Avvalendosi di un percorso multidisciplinare, l’incontro offrirà testimonianze dirette, sia in chiave storica che sociale, attraverso la condivisione di esperienze collaborative – anche transfrontaliere – nel solco della chiave istituzionale riconosciuta dal testo delle legge 92 al comma 1.2 che cita:

“2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.”

Parteciperanno all’incontro: Silvana Govich, esule istriana da Pola, Antonio Vatta, esule zaratino classe 1935, Presidente del comitato torinese di ANVGD. nel 2024 è stato insignito del “Premio Se Sanctis” da parte del Centro Pannunzio di Torino.

L’incontro è organizzato dal Comune di Bussoleno in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Torino e la Federazione A.N.C.R. di Torino che è stata tra le prime associazioni a prestare attenzione alle commemorazioni del Giorno del Ricordo in Valle di Susa. È previsto anche l’ intervento di Giulia Cnapich, referente torinese per la Mailing List Histria nonché giovane attivista ANVGD. La conduzione dell’evento è affidata a Dario Prodan, divulgatore della cultura istriana nonché figlio di esuli.

