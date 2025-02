E’ nata la Fondazione Ospedale di Savigliano, Saluzzo e Fossano

SAVIGLIANO – Si compie un primo, fondamentale passo per la realizzazione di una rete finalizzata a sostenere la sanità nel territorio dell’Asl Cn 1, progetto portato avanti in questi mesi dal comitato promotore composto dal dottor Baldassarre Doronzo, Valerio Maccagno e Francesco Villois.

Venerdì sera, negli uffici del notaio Paolo Amianto di Savigliano, è stata costituita la Fondazione Ospedale di Savigliano, Saluzzo e Fossano, che unisce tra i fondatori sette aziende dell’area interessata dalla costruzione del nuovo nosocomio: Albertengo Panettoni spa, Bertolotto spa, Vanzetti Engeneering spa, Selghis calcestruzzi spa, Egim srl, Bus Company srl, Idrocentro spa.

Alla firma erano presenti anche il direttore generale dell’AslCn1, dottor Giuseppe Guerra, e del direttore sanitario, dottoressa Monica Rebora.

PORTE APERTE E NUOVI FONDATORI

Visto l’interessamento di altre realtà imprenditoriali, come primo atto, la nuova Fondazione ha deliberato di tenere aperta una “finestra” di 60 giorni per permettere ad altre aziende dell’area nord della provincia di Cuneo di subentrare come fondatrici ed avere pari diritti di quelle che hanno finora sottoscritto lo Statuto. Ci sarà dunque tempo fino al 31 marzo. All’Ente, iscritto al registro del Terzo Settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si potranno aggiungere, anche altre tipologie di soci partecipanti e sostenitori. Intanto la Cassa di Risparmio di Savigliano, che sin dall’inizio ha creduto in questo progetto, parteciperà come socio onorario, e ha ospitato nei suoi locali la cerimonia ufficiale di insediamento. Sono escluse dal board figure di rappresentanza politico-amministrativa.

IL DIRETTIVO

Presidente della Fondazione è stata eletta Valeria Ghio Vanzetti, della Vanzetti Engineering di Cavallerleone; vice-presidente Claudio Bertolotto, dell’omonima azienda di porte a Torre San Giorgio. Faranno parte del Consiglio di Amministrazione Caterina Pairotti, Guido Giletta, Enrico Galleano e Antonio Cussino.

LE FINALITA’

Spiegano i fondatori: «Il percorso verso la nascita del nuovo ospedale, che rappresenta uno dei nodi fondamentali per il futuro delle nostre terre, va accompagnato e seguito con attenzione. Promuoviamo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati a favorire le attività socio-assistenziali, con particolare riguardo alla sanità pubblica ospedaliera e territoriale dei distretti di Savigliano-Saluzzo e Fossano. Attraverso varie iniziative, questo gruppo intende mettere a disposizione le migliori energie per sostenere la qualità della vita del nostro territorio, a tutti i livelli, con primaria attenzione alla sanità. Intanto, mentre procede l’iter per la realizzazione del nosocomio che servirà i territori delle tre cittadine, la volontà è di supportare le attività dell’Asl nella gestione pro tempore dei tre poli sanitari presenti e favorendo tutte le sinergie possibili nella delicata fase di transizione che porterà alla creazione del maxi-polo sanitario».

La Fondazione avrà sede a Savigliano, in Via Ospedali 5, presso l’Ospedale Santissima Annunziata.

