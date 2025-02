Partite le selezioni 2025 di Accademia Cirko Vertigo: i requisiti, come candidarsi ed entro quando

TORINO – Sono partite ufficialmente le candidature per le selezioni 2025 di Accademia Cirko Vertigo per l’anno accademico 2025/26.

Dove candidarsi ed entro quando

Gli artisti che intendono candidarsi hanno tempo fino al 31 maggio 2025, inviando, sulla piattaforma CANDIDATURE ACCADEMIA CIRKO VERTIGO

una lettera di motivazione

il proprio curriculum vitae

la copia del titolo di studio

una foto a figura intera

una fototessera

il certificato di idoneità all’attività sportiva

la copia della carta d’identità o passaporto in corso di validità.

Per entrare a far parte della prima università di circo contemporaneo d’Italia (titolo di laurea triennale equipollente in DAMS), è necessario avere almeno 18 anni compiuti (fa fede l’inizio del corso), aver terminato una scuola secondaria di II grado o aver conseguito un diploma professionale.

Le attività si articolano fra Grugliasco, in provincia di Torino, sede storica dell’Accademia, e Mondovì, in provincia di Cuneo, dove è in programma un numero crescente di attività di creazione, workshop e masterclass, sia teoriche che pratiche. Proprio la cittadina monregalese sarà sede, a partire dal 2027, dalla laurea magistrale.

L’ammissione al primo anno di corso è subordinata al superamento delle prove di selezione, che si terranno presso la Fondazione Cirko Vertigo, all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco (Torino), dal 24 al 27 giugno 2025. Prove di acrobatica, danza, teatro e preparazione fisica, presentazione di un numero artistico individuale e colloquio di orientamento saranno i mezzi con i quali la direzione e la commissione pedagogica sceglierà i futuri allievi di Cirko Vertigo.

Il percorso formativo permette ai futuri artisti professionisti di circo contemporaneo di studiare con i migliori docenti provenienti dall’Italia e dall’estero sia materie pratiche, come l’acrobatica al suolo e le tecniche circensi specifiche, sia materie teoriche come economia dello spettacolo, storia del teatro e del circo e comunicazione.

La Laurea Triennale è equipollente alla Laurea di primo livello in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda (DAMS – Classe L03), riconosciuta ai sensi del Decreto MUR n.0001057 del 05/09/2022 e si consegue dopo aver superato tutti gli esami previsti e dopo la dissertazione della tesi di laurea. Al termine del secondo anno di corso si consegue l’attestato di specializzazione di Artista di circo contemporaneo riconosciuto dalla Regione Piemonte e dall’Unione Europea.

La direzione generale è affidata al fondatore Paolo Stratta, la direzione delle tecniche circensi è saldamente nelle mani del Maestro Arian Miluka, riconosciuto come uno dei fondatori dell’insegnamento circense internazionale, che negli ultimi anni ha saputo formare molti assistenti dedicandosi alla trasmissione dei saperi preziosi della pedagogia.

La direzione pedagogica è a cura di Silvia Francioni, affiancata dall’assistente alla direzione pedagogica Fabio Merante, il coordinamento dell’area coreutica è affidato a Caterina Mochi Sismondi mentre a Luisella Tamietto il teatro comico e la presenza scenica. Marilena Golisano è responsabile organizzativa del Corso di Laurea.

Molti i docenti di rilievo internazionale che concorrono alla formazione degli studenti con workshop e momenti di creazione dedicati come Jérôme Thomas, padre della giocoleria contemporanea e attualmente direttore artistico di ARMO – Atelier de Recherche en Manipulation d’Objets in Francia, che da ottobre 2025 prenderà le redini della direzione artistica dell’Accademia.

Fra i professionisti che collaborano con Cirko Vertigo spiccano ancora Roman Fedin, dal 2005 insegnante di discipline aeree all’ESAC di Bruxelles, Victor Abreu – acrobata specializzato in acrodanza e palo cinese, insegnante presso l’INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo – e docenti universitari o riconosciuti a livello nazionale e internazionale come Alessandro Pontremoli – docente di Storia della danza e di Coreografia e drammaturgia della danza presso l’Università di Torino -, Massimiliano Cividati – regista, formatore e attore, insegnante presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi -, Lucio Argano – insegnante di gestione e progettazione culturale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il progetto è sostenuto da MIC, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Città di Grugliasco e Città di Mondovì ed è realizzato con la collaborazione del Centro di Produzione blucinQue Nice, del DAMS di Torino e della Città di Torino.

Info: selezioni@cirkovertigo.com

