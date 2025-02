Truffe sentimentali in Piemonte: i casi reali

Negli ultimi anni è salito, e di molto, il numero delle truffe amorose online. Anche in Piemonte si è registrato un preoccupante aumento di questo tipo di frode conosciuta anche come “romance scam”. Questo tipo di raggiro sentimentale gioca, purtroppo, con la solitudine e la vulnerabilità delle persone, portandole a credere a relazioni affettive che mirano solo ai soldi dei malcapitati. Capiamo insieme qual è il modo migliore per scoprirle e affrontarle.

Le truffe amorose sono in forte aumento negli ultimi anni a causa dei social. Questo tipo di raggiro che va a toccare persone sensibili o sole è, purtroppo, deprecabile dal punto di vista morale ma anche un grosso problema economico per coloro che ne sono vittime. L’approfondimento sulle truffe sentimentali, realizzato da truffa.net, può, dunque, aiutare i cittadini piemontesi nel poter riconoscere una possibile frode.

Nei mesi scorsi, il Piemonte ha registrato un aumento delle “romance scam” che avvengono, di solito, su piattaforme di incontri o social media. Non parliamo solo di Torino, il capoluogo più conosciuto, ma anche di paesini dell’entroterra dove i casi sono stati brutti e perpetrati nel tempo. Ma si può trovare il modo di capire come funzionino questo tipo di truffe per poter combattere contro i malintenzionati?

Come funzionano le truffe sentimentali

I truffatori creano profili falsi con informazioni che possono sembrare accattivanti e foto parecchio attraenti. Dopo aver individuato quella che può essere una vittima potenziale, il truffatore inizia a contattarla con fare amichevole che si evolve in una relazione virtuale sentimentale. Una volta che si è raggiunto un grado di confidenza e di fiducia, il truffatore inventa casi di emergenza o difficoltà personali chiedendo soldi alla vittima. Queste richieste, spesso, sono accompagnate da grandi dichiarazioni e da promesse di incontri nel breve tempo.

Come riconoscere un raggiro sentimentale

Se abbiamo davanti foto troppo belle o informazioni troppo generiche può trattarsi di un profilo falso. Espressioni d’amore troppo esagerate in poco tempo sono usate per raggirare la persona. Anche le scuse per non vedersi, a volte fantasiose, possono far scattare vari campanelli d’allarme così come le richieste di denaro. A volte ci sono, dall’altra parte, persone straniere che fanno errori ortografici o grammaticali o si contraddicono non rispondendo o rispondendo in maniera confusa.

Qualora ci si trovasse in situazioni simili è bene segnalare il tutto alla Polizia Postale, senza inviare denaro a persone che si conoscono da poco tempo e che si dichiarano perdutamente innamorate. Ci sono anche organizzazioni come il Telefono Rosa che hanno lanciato campagne di sensibilizzazione contro questo problema e alle quali ci si può rivolgere per un aiuto concreto.

Truffe amorose in Piemonte: i casi

Nel 2024, sono stati ben 56 (in aumento rispetto ai 37 del 2023) i casi di truffa sentimentale in Piemonte. Uno dei più eclatanti è quello di Sabrina Danese, donna residente a Gravellona Toce, che ha perso tutti i suoi risparmi a causa di un truffatore online. Dopo averlo conosciuto in rete, l’uomo ha iniziato a parlare di emergenze varie raggirando la donna che si è trovata indebitata e senza lavoro.

Un’altra operazione, condotta dalla Guardia di Finanza nel 2020, denominata “Operazione Casanova”, ha portato all’arresto di 19 persone coinvolte in romance scam online. I truffatori adescavano donne single convincendole a inviare grandi somme di denaro. Facciamo, dunque, attenzione a richieste di amicizia un po’ particolari, con tante parole d’amore che arrivano da perfetti sconosciuti.

Il senso di solitudine che, questi tempi così affrettati, ci portano a vivere è un sentimento comune a tante persone, specie impegnate nel lavoro e con poca vita sociale. Essere diffidenti, però, è l’unica arma che abbiamo a disposizione per non fidarci di una persona che ci sembra offrire amore e supporto. Qualche volta, purtroppo, quello che è troppo bello per essere vero è, effettivamente, così.

