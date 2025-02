Al Polo del 900 per il Giorno del Ricordo un seminario sull’esodo giuliano-dalmata

TORINO – In occasione del Giorno del Ricordo 2025, l’Istituto piemontese per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea “Giorgio Agosti”, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato Resistenza Costituzione presenta il seminario “L’eredità della guerra. L’esodo giuliano-dalmata e altri esodi, nuove fonti e proposte”.

Mentre la parola guerra è divenuta una componente usuale del lessico quotidiano anche per il nostro mondo vissuto in quasi ottant’anni di pace, giunge puntuale il Giorno del Ricordo 2025 che ci ricorda, come per gli anni passati, le conseguenze nefaste dei conflitti e del loro perdurare anche oltre il cessare degli spari. Gli esodi forzati di popolazioni alla fine del secondo conflitto mondiale e in essi il caso italiano, ossia la profuganza delle popolazioni istrovenete dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, sono lì a testimoniarlo a chi voglia mettersi in ascolto della storia di quelle terre contese.

A questo scopo si propone un articolato seminario di studi che illustrerà nuove fonti e proposte per avvicinare pagine di storia troppo a lungo trascurate e tuttavia di grande attualità nel mondo contemporaneo segnato da nuove profuganze ed esodi.

Il programma

Nel seminario si presenteranno:

Il Portale tematico intitolato Atlante dei campi di assistenza per profughi istriani-giuliani-dalmati, a conclusione del censimento operato dall’Istituto nazionale Parri. Enrico Miletto presenterà contenuti e potenzialità di uno strumento inedito di lavoro, che indaga il tema dell’accoglienza degli esuli, sullo sfondo del dopoguerra italiano e della “grande trasformazione”; uno strumento che ricostruisce la topografia della profuganza offrendo un’accurata selezione di fonti bibliografiche e archivistiche.

Il volume di Giovanni Spinelli, Dopo l’esodo: da profughi a cittadini. Il processo di integrazione di giuliani e dalmati nell’Italia del secondo Novecento attraverso le vicende di Brescia (Sestante edizioni, Brescia 2024). Con la partecipazione dell’Autore, in dialogo con gli esperti presenti.

Federica Ceriani, in dialogo con Paola Moncalvo, presenterà le esperienze didattiche condotte nelle scuole superiori torinesi attraverso l’utilizzo dei materiali disponibili nell’applicazione L’esodo istriano-fiumano-dalmata in Piemonte pubblicata sul sito Istoreto. L’applicazione sarà arricchita in occasione della Giornata del Ricordo dalla traduzione delle interviste degli Esuli tedeschi della Prussia orientale, al centro del progetto Voci di tedeschi in fuga. L’intervista autobiografica come contributo alla Memoria collettiva, del Dipartimento di Lingue dell’Università di Torino. Presentazione a cura di Lucia Cinato e Azzurra Italiano.

L’eredità della guerra.

L’esodo giuliano dalmata e altri esodi

Giovedì, 06 febbraio

Ore 17.00

Polo del ‘900

