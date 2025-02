Torino prima tra le mete consigliate per una vacanza romantica a San Valentino

TORINO – Parigi? Venezia? Verona? Niente affatto. In cima alla lista delle mete consigliate per una vacanza romantica a San Valentino c’è Torino. Il nostro capoluogo è risultato il primo tenendo conto delle recensioni dei viaggiatori di TUI Musement, sito che si dedica proprio ai viaggi organizzati.

La classifica si basa sule recensioni degli ultimi tre anni fatte da utenti che hanno viaggiato in coppia. In questa speciale classifica Torino è davanti a Berlino, Amsterdam. Più indietro mete più classicamente legate all’ideale romantico come Parigi, Venezia o Roma.

“Torino è in cima alla lista delle destinazioni europee meglio recensite, rivelandosi la scelta perfetta per un viaggetto di San Valentino. La cupola della Mole Antonelliana, da cui godere di una vista spettacolare sulla città, e la collina della Basilica di Superga regalano la cornice perfetta per condividere un momento romantico tra le nuvole. Per chi vuole sentirsi principe e principessa per un giorno, non c’è niente di meglio che visitare le Residenze della Casa Reale di Savoia, dichiarate Patrimonio Mondiale dall’Unesco”.

La classifica

Torino: 9,30

Berlino: 9,12

Amsterdam: 9,08

Milano: 8,91

Roma: 8,82

Barcellona: 8,79

Londra: 8,74

Reykjavík: 8,63

Parigi: 8,42

Venezia: 8,39

