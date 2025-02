A Chivasso aprirà un nuovo store Action, il nono in provincia di Torino: ecco quando

CHIVASSO – Action approda a Chivasso. La catena di discount non food in rapida crescita continua la sua espansione in Italia per soddisfare una crescente domanda.

Il nuovo punto vendita, il nono in provincia di Torino, aprirà in Via San Raffaele 10, a Chivasso, sabato 8 febbraio. Con 843 metri quadrati di superficie di vendita, il negozio sarà gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti.

Action sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:45 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.

Con questa apertura, gli abitanti di Chivasso potranno godere della “Formula Action”: 6.000 prodotti di buona qualità suddivisi in 14 categorie merceologiche (dai giocattoli e il fai da te, ai prodotti per la casa, al giardinaggio, al bricolage e cibo), al prezzo più basso possibile.

Action offre un assortimento in continua evoluzione, con 150 nuovi prodotti sugli scaffali ogni settimana. Più di 1.500 prodotti hanno un prezzo inferiore a 1 euro e più di due terzi di tutti i prodotti è al di sotto di 2 euro.

Inoltre, in quanto leader nella vendita al dettaglio, Action si sente responsabile del miglioramento continuo dei suoi prodotti, della sua catena di approvvigionamento e delle sue emissioni di CO2. I prodotti migliorano riducendo la loro impronta di carbonio e aumentando la loro circolarità. Il 100% dei prodotti in cotone e il 94% dei prodotti in legno di Action provengono già da fonti sostenibili. Action prevede di raggiungere l’obiettivo del 100% di approvvigionamento sostenibile per i prodotti in legno entro la fine del 2024.

Con oltre 2.900 negozi in 12 Paesi in Europa, Action dà lavoro a più di 79.000 persone.

