Striscione contro Eric Gobetti a Torino, risponde Alberto Sinigaglia presidente Fondazione Polo del ‘900

TORINO – Uno striscione firmato Avanguardia Torino è stato affisso accanto al Museo Diffuso della Resistenza. Recita “Foibe: Gobetti negazionista”. Non è infatti la prima volta che in concomitanza al Giorno della Memoria puntuali tornino le accuse di negazionismo delle Foibe per lo storico Eric Gobetti.

A riguardo ci è giunta la dichiarazione del presidente della Fondazione Polo del ‘900 Alberto Sinigaglia in risposta all’affissione dello striscione, apparso accanto a uno degli ingressi del Polo:

I Giorni della Memoria e del Ricordo sono occasioni di confronto culturale tra voci diverse. Trasformarli in strumenti di propaganda politica offende in primo luogo le vittime. Lo striscione contro lo storico Eric Gobetti appeso nella notte all’edificio del Polo del ‘900 è un attacco odioso e inaccettabile, come ogni attacco personale. Le 26 istituzioni che compongono il Polo del ‘900 sono coese nel garantire la massima qualità e obiettività nell’indagine storica e nel rispetto della memoria. È l’unica nostra risposta.

