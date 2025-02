A Torino e in Piemonte natalità sotto la media nazionale

TORINO – I dati sulla natalità parlano chiaro: la fecondità a Torino e in Piemonte è sotto la media nazionale e l’indice di dipendenza – cioè il rapporto tra giovani, anziani e popolazione attiva – fa segnare numeri preoccupanti.

Secondo quanto emerso durante la tappa torinese degli Stati Generali della Natalità, nel 2023 in Piemonte ci sono state 6 nascite e 13 decessi ogni mille persone, un saldo che lascia poco spazio all’ottimismo. Il tasso di fecondità regionale è di 1,17 figli per donna, mentre a Torino è ancora più basso, fermandosi a 1,14. Entrambi i numeri sono sotto la già modesta media italiana di 1,20 figli per donna.

A peggiorare il quadro c’è l’indice di dipendenza, che misura quanti bambini e over 65 ci sono ogni 100 adulti: in Italia il valore è 57, in Piemonte sale a 59 e a Torino raggiunge 61. Tradotto: la popolazione invecchia più velocemente rispetto al resto del Paese.

Occupazione femminile e natalità: un legame stretto

Un dato fa riflettere: l’aumento dell’occupazione femminile sembra avere un impatto positivo sulla natalità. A Torino, con il 63% delle donne occupate, il tasso di fecondità è di 1,17 figli per donna. A confronto, in Trentino – dove l’occupazione femminile sale al 68% – il tasso di fecondità cresce fino a 1,43 figli per donna.

