Incidente tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera: perde la vita un camionista, traffico in tilt

ALESSANDRIA – Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi al chilometro 86 sulla A7 tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera.

Secondo quanto si apprende, a perdere la vita sarebbe stato un camionista alla guida di un mezzo che, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso. Il traffico risulta bloccato con lunghe code in direzione Genova, il tratto tra Serravalle e Vignole Borbera è chiuso, l’entrata consigliata in direzione Alessandria e Vignole Borbera, l’uscita consigliata in direzione Genova è quella di Novi Ligure.

Notizia in aggiornamento

