Basketball Champions League: la Bertram Derthona lotta ma alla fine cede all’AEK Betsson Atene

ATENE – La Bertram Derthona Tortona è costretta a tornare a casa senza i due punti dalla seconda trasferta consecutiva in questa apertura delle Top 16 della Basketball Champions League.

Dopo una partita in equilibrio come quella di una settimana fa a Würzburg, la formazione bianconera viene sconfitta per 93-86 dall’AEK Betsson Atene nella seconda giornata del Girone I, non riuscendo a far cadere l’imbattibilità casalinga stagionale nella coppa europea della squadra ateniese.

La partita

Nel catino bollente della SUNEL Arena e nella giornata della notizia di Arturs Strautins fuori per infortunio per il resto della stagione, è un Derthona di livello quello che gioca alla pari in casa della terza forza del campionato greco, arrivando a trovarsi in perfetta parità a quota 84 all’ingresso nei due minuti conclusivi della sfida.

Nel finale punto a punto gli ellenici la spuntano con quelli che sono stati una costante della loro prova, i punti dentro l’area, i tanti e precisi viaggi dalla lunetta (22/24) e l’ennesima giocata del play Prentiss Hubb, l’ex Trento arrivato a quota 30 punti personali con la tripla che ha chiuso i giochi a 17” dalla fine per il +7 conclusivo.

Lo scarto è anche troppo punitivo per quanto fatto vedere per larga parte della sfida dalla Bertram, incisiva nel rispondere più di squadra e con responsabilità offensive più distribuite rispetto ai punti a raffica dall’altra parte di Hubb, trovando anche le giuste risposte da colui che è andato a prendere il posto di Strautins nel quintetto base, Kyle Weems, top scorer di squadra con 18 punti e migliore per valutazione con 20.

È proprio il co-capitano della Bertram a firmare con un gioco da 4 punti l’inizio del 20-4 tortonese che, con Baldasso e Gorham sugli scudi, a cavallo del primo e secondo quarto mette decisamente in partita gli ospiti ribaltando una partenza poco positiva, dal 27-16 del 9’ al 31-36 del 14’ finalizzato da una tripla di Candi. Da lì è tutta una partita che si gioca con nessuna delle due squadre in grado di allontanarsi l’una dall’altra.

Ci prova Kuzminskas a farlo per i padroni di casa a poco più di cinque minuti dal termine (76-71), ma Tortona non molla come d’abitudine e con i canestri di Kuhse e Kamagate e un 2+1 di Vital si ritrova a giocarsi la vittoria con chance identiche a quelle dell’AEK con due giri di lancette rimasti sul cronometro. Bryce, ancora Kuzminskas e Gray costruiscono il 90-86 a -51”, Kuhse non riesce a replicare da tre a -40” e sul ribaltamento di fronte arriva la quinta tripla di Hubb a fissare il punteggio finale.

L’AEK resta a punteggio pieno con il secondo successo interno su due e sale da solo in testa alla classifica in attesa che il turno del Girone I si completi con la sfida di domani sempre in Grecia tra Promitheas Patrasso e Würzburg. Poi la Champions League andrà in pausa per un mese esatto per la sosta per le finali delle coppe nazionali e per gli impegni delle squadre nazionali. Alla ripresa ci sarà la prima volta in casa nelle Top 16 per Tortona, la sfida di chiusura del girone d’andata prevista martedì 4 marzo alle ore 20:30 contro Patrasso al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese