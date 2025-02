La polizia di Cuneo scorta una donna in travaglio all’ospedale

CUNEO – Nella serata di ieri, a Cuneo, una donna, in travaglio e ormai sul punto di partorire, ha ricevuto un aiuto inaspettato quando gli occupanti della sua auto hanno allertato la Volante, impegnata in un posto di controllo nel capoluogo.

Non appena ricevuta la segnalazione, i poliziotti, autorizzati dalla sala operativa, hanno attivato sirena e lampeggianti e si sono messi in marcia per scortare l’auto verso l’ospedale Santa Croce. Grazie alla loro prontezza e determinazione, la donna ha potuto arrivare in tempi rapidi e senza intoppi, consentendo ai medici di intervenire tempestivamente.

Dopo un travaglio intenso, la donna ha dato alla luce un maschietto in serata.

