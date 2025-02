Torino dedica un giardino ad Isa Bluette

TORINO – La Commissione Toponomastica di Torino ha deliberato alcune intitolazioni di aree verdi e aree giochi torinesi. Proposta da ‘Soroptimist international d’Italia’, un’area giochi sarà intitolata con voto unanime della Commissione all’artista Bella Hutter all’interno dell’aiuola Balbo di via Cavour, di fronte al civico 31.

La Città ha accolto all’unanimità la proposta di ‘Tedecà App Ets’ per ricordare Isa Bluette, famosa artista torinese del primo Novecento, con un giardino in via Bellardi all’altezza del civico 116a nella Circoscrizione Quattro.

Via libera alla proposta di Annibale Crosignani che ha invitato la Città con la raccolta di oltre cinquecento firme a intitolare a Rodolfo Amprino, anatomista e ricercatore torinese impegnato nella Resistenza antifascista durante la seconda guerra mondiale, l’area verde tra via Lanza e viale Curreno nella Circoscrizione 8.

Cambia il testo della targa in ricordo dell’ex pensionato universitario Villa San Giuseppe che ricorderà il suo fondatore Igino Trisoglio, scomparso lo scorso dicembre, come chiesto dall’associazione degli ex universitari di Villa San Giuseppe.

Approvata infine la proposta della presidente della Commissione Toponomastica, Maria Grazia Grippo, di concerto con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) per l’intitolazione di un giardino ‘Vittime della strage di Vergarolla‘ nell’area verde tra corso Belgio e lungo Po Antonelli nella Circoscrizione Sette.

