A Biella la premio Strega Melania Mazzucco per la rassegna “Contemporanea364”

BIELLA – Lunedì 17 febbraio, la scrittrice premio Strega Melania Mazzucco sarà ospite della rassegna Contemporanea365 a Biella, presso la Biblioteca Civica, per presentare il suo nuovo romanzo “Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne” in dialogo con Irene Finiguerra.

L’evento, gratuito, inizia alle 18 e include letture tratte dal libro a cura dell’associazione Vocididonne.

A fine febbraio, il festival si sposterà a Torino per la presentazione del libro di Giulia Muscatelli “Io di amore non so scrivere”, con Pietro Turano.

Inoltre, il corso “Le Scomposte” propone due incontri a Biella, sabato 15 e 22 febbraio, dedicati a Susan Sontag e Tove Jansson. Per info e prenotazioni: segreteria.contemporanea@gmail.com.

