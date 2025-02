Lucia Tassinario è convocata in nazionale: vestirà azzurro nel Trofeo Nazionale Swim-To a Torino

TORINO – Una notizia sorprendente è arrivata in casa ValleBelbo Sport nella giornata di oggi, giovedì 6 febbraio. Lucia Tassinario è stata convocata nella rappresentativa nazionale giovanile in vista del Trofeo Nazionale Swim-To di sabato 15 e domenica 16 febbraio, a Torino.

Una notizia che riempie d’orgoglio tutto il sodalizio arancio-nero che, dopo il breve allenamento collegiale con la selezione piemontese svolto nei giorni scorsi sotto la guida Marco Menchinelli (responsabile delle squadre giovanili della Federazione Italiana Nuoto) attendeva con trepidazione la prima chiamata in Azzurro per una competizione ufficiale della sua portacolori.

“La convocazione in Nazionale di Lucia Tassinario ci riempie d’orgoglio e sottolinea la grande qualità del lavoro svolto quotidianamente presso il centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato – sottolinea Matteo Palumbo, presidente della ValleBelbo Sport – in meno di sei anni dalla nascita della società, siamo arrivati a questo ambito traguardo, frutto di una forte dedizione da parte di atleti e staff tecnico, e di una visione innovativa e ambiziosa. Diciamo sempre di voler essere il punto di riferimento sportivo della provincia di Asti, sebbene la nostra struttura sia distante dal capoluogo: possiamo affermare che la ValleBelbo Sport è la dimostrazione che si possono ottenere grandi risultati anche partendo da zero e investendo in maniera mirata e consapevole in strutture, risorse umane e formazione continua. Tiferemo tutti orgogliosamente per Lucia, certi che questo sia soltanto il primo passo di un percorso ricco di soddisfazioni in ambito nazionale e internazionale”.

La Tassinario e il suo coach Pino Palumbo, direttore sportivo della ValleBelbo Sport supportato da Adele Corapi nella preparazione atletica della prima squadra, non si nascondono: tra due mesi ci saranno gli Assoluti Primaverili, il più prestigioso appuntamento nazionale in vasca lunga del calendario italiano e, proprio in quella occasione, Lucia proverà a centrare il minimo per gli Europei Juniores.

