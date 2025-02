Bancarotta e truffa ai danni dello Stato: indagato Massimo Segre per la Thesan Savio di Chiusa San Michele

CHIUSA SAN MICHELE – Massimo Segre, noto finanziere, è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di una nuova inchiesta della Procura di Torino. Le accuse riguardano ipotesi di bancarotta e truffa ai danni dello Stato, legate al salvataggio della Thesan Savio, azienda di Chiusa San Michele (Torino) produttrice di componenti per serramenti. Segre, che è stato presidente della società tra il 2018 e il 2020, si era fatto garante del suo risanamento attraverso un concordato preventivo.

L’indagine e il finanziamento di Finpiemonte

Le verifiche in corso riguardano anche un finanziamento di 2 milioni di euro concesso nel 2022 da Finpiemonte, la finanziaria della Regione, per sostenere il rilancio dell’azienda. Tuttavia, questa inchiesta è distinta dalla causa amministrativa attualmente in corso di fronte al Tar: Finpiemonte ha chiesto alla Savio la restituzione del finanziamento, ma l’azienda ha presentato ricorso.

Un nuovo capitolo giudiziario

L’inchiesta arriva a pochi mesi di distanza dallo scandalo mediatico legato alla fine della relazione tra Segre e l’imprenditrice Cristina Seymandi, che resta comunque estranea ai procedimenti giudiziari. Nel fascicolo figura anche il nome di Aimone Balbo di Vinadio, ex amministratore delegato della Thesan Savio, anch’egli indagato.

