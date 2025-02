Super G di Saalbach: Bassino 16a nella gara dominata da Venier. Secondo posto per Brignone

CUNEO – Marta Bassino ha ottenuto un 16° posto nel superG dei Campionati del Mondo di Saalbach, in Austria. La cuneese ha chiuso il tracciato in 1:22:10, a distanza di 1″63 dalla prima atleta classificata, l’austriaca Stephanie Venier ( che invece ha tagliato il traguardo in 1:20:47).

Sul podio di giornata c’è anche il tricolore: Federica Brignone infatti è arrivata seconda, dieci centesimi dopo la vincitrice. Terzo posto a pari merito per Lauren Macuga (USA) e Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia). Quarto posto per Sofia Goggia, autrice comunque di un’ottima gara (1:20:77).

