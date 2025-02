Il movimento 5 stelle e GreenPeace in piazza contro l’inquinamento da PFAS

TORINO – Nel centro città diversi comitati No PFAS, Greenpeace e la sezione locale del Movimento 5 Stelle sono scese in piazza per denunciare l’immobilismo della giunta Cirio in materia ambientale.

Il Movimento chiede che si vietino i PFAS e che ci sia un biomonitoraggio su larga scala, specie sulle acque che nella zona dell’Alessandrino sono sempre più contaminate-

L’indagine indipendente di Greenpeace “Acque senza veleni” indica un quadro preoccupante: Valsusa, provincia di Alessandria e altre aree del Piemonte presenterebbero acque molto contaminate.

