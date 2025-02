A Cuneo corsi gratuiti di informatica, per Computer e Tablet

CUNEO– L’associazione di volontariato Auser Cuneo e Vallate promuove un’iniziativa dedicata alla digitalizzazione, offrendo un corso rivolto a chi desidera migliorare le proprie competenze nell’uso di computer e tablet. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle nuove tecnologie, rendendole più fruibili anche per chi ha meno dimestichezza con questi strumenti.

Il corso si terrà presso l’Itis di Cuneo, in Corso De Gasperi 30, a partire da mercoledì 19 febbraio. Le lezioni si svolgeranno nell’aula di Informatica e saranno strutturate in dieci incontri settimanali, ognuno della durata di due ore, dalle 14 alle 16. Un aspetto distintivo dell’iniziativa è la presenza di tutor personali: ogni partecipante sarà affiancato da uno studente, che lo seguirà lungo tutto il percorso formativo, garantendo un supporto costante e personalizzato. Il coordinamento sarà affidato al docente di Informatica dell’istituto e ai volontari Auser, che supervisioneranno le attività.

I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni devono essere effettuate direttamente presso la sede Auser, situata in via Luigi Negrelli 7/b. È possibile contattare l’associazione al numero 0171/601092, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, per ricevere ulteriori informazioni o completare la registrazione.

