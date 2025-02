Nichelino, arrestato 36enne: droga e Rolex falsi nel suo laboratorio

NICHELINO – Un laboratorio clandestino tra orologi falsi e stupefacenti: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Nichelino, portando all’arresto di un 36enne, accusato di detenzione e spaccio di droga, oltre che di commercio di prodotti contraffatti.

Le indagini hanno permesso di individuare il luogo in cui l’uomo operava come falsario. All’interno del laboratorio sono stati trovati sei orologi completi e cinque quadranti, probabilmente contraffatti del marchio Rolex. Ma non solo: nel corso della perquisizione, i militari hanno sequestrato anche 700 grammi di cocaina, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento e quasi 10 mila euro in contanti.

La perquisizione si è estesa anche alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti altri duemila euro in contanti e un ulteriore orologio falso. Ora l’uomo dovrà rispondere delle accuse davanti alla magistratura.

