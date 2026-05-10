Settimo Torinese, a fuoco dei rifiuti fuori da una carrozzeria: palazzina evacuata, trovata morta una donna

SETTIMO TORINESE – Si leva alta e densa la colonna di fumo che si è sprigionata da un brutto incendio divampato questa mattina a Settimo Torinese. Non solo, sarebbe stato trovato anche il corpo senza vita di una donna poco distante dal luogo dell’incendio.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, l’incendio è divampato nella mattinata di oggi, intorno alle 8, in via Ceres. Sembra che a essere interessato dalle fiamme sia un grande cumulo di rifiuti all’esterno di una carrozzeria.

Sul luogo sono presenti i vigili del fuoco impegnati a domare il rogo e a evitare che si propaghi ulteriormente. Sul posto anche il personale sanitario del 118 di Azienda zero, a supporto anche delle operazioni di evacuazione di una palazzina vicina condotte dai vigili del fuoco a causa del fumo dell’incendio.

Purtroppo, però, ci giunge la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di una donna, rinvenuto in una cascina nei pressi della carrozzeria, in via Ceres 19, dove è divampato l’incendio. Non è chiaro il decesso e il rogo siano collegati, la donna potrebbe essere morta prima.

Nella serata di ieri una vasto incendio ha invece interessato un edificio di Città Metropolitana situato in via Crea, di fronte al Vittorini di Grugliasco.

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