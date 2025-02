Arrestati due ladri di auto in pieno centro a Torino

TORINO – Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato due ladri di auto, rispettivamente di 49 e 29 anni, mentre stavano mettendo a segno un colpo in via Pietro Cossa. I malviventi sono stati sorpresi mentre rompevano il finestrino di una Fiat Cinquecento con un ombrello, e uno di loro era già entrato nell’abitacolo per rovistare tra gli oggetti personali del proprietario.

L’operazione della polizia ha portato a scoprire che i due ladri avevano già tentato un altro furto poco prima, in via Rochemolles, dove avevano infranto il vetro sinistro di un’altra automobile. Durante la loro cattura, gli agenti hanno rinvenuto attrezzi del mestiere come un martelletto frangivetro e un piede di porco, insieme a diversi oggetti rubati, che indicano un modus operandi ben pianificato.

I due uomini sono attualmente accusati di furto aggravato. La procura ha già richiesto la convalida del loro arresto, mentre le indagini proseguono per accertare l’entità dei furti e la possibile esistenza di un gruppo più ampio coinvolto in attività illecite.

