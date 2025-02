Buon esordio per Coach Moretti: Reale Mutua Basket Torino batte Elachem Vigevano 73 a 62

TORINO – Inizia nel migliore dei modi l’esordio di coach Paolo Moretti sulla panchina della Reale Mutua Basket Torino. I gialloblù, al primo test dopo il cambio di allenatore (a causa del passo indietro forzato di coach Boniciolli per motivi di salute), ritrovano il sorriso e la vittoria per interrompere una serie di tre sconfitte consecutive. Al Pala Gianni Asti la formazione torinese batte la Elachem Vigevano per 73-62. Un successo conquistato con carattere dalla Reale Mutua al termine di un match combattuto, deciso nel finale da un break che porta la firma di Matteo Montano, autore di 20 punti. Il risultato finale è 73-62.

La Partita

Primi minuti di pallacanestro godibile e ad alto ritmo sul parquet, con Torino che trova i suoi primi punti dai pick and roll condotti da Taylor e conclusi da Ladurner e Ajayi, mentre Vigevano si affida subito a Mack che consegna agli ospiti il primo vantaggio del match. Con l’ingresso della second unit l’attacco torinese perde fluidità mentre la Elachem prova ad allungare con Stefanini: sul 10-18, coach Moretti è costretto al primo timeout della sua esperienza gialloblù. Entra in ritmo Montano per accorciare le distanze ma la tripla di Taflaj chiude la prima frazione sul +5 ducale: 18-23.

Torino in difficoltà in apertura di secondo quarto: i gialloblù sbattono contro la difesa ospite mentre dall’altra parte gli uomini di coach Pansa abbozzano un altro tentativo di allungo sul 18-27. Si accende Schina e la Reale Mutua trova così la forza non solo per riportare tutto in equilibrio, ma anche per mettere la freccia e trovare il vantaggio con un buon Ladurner. Si va così alla pausa lunga con Torino avanti 35-33.

Ripresa dei giochi non esattamente all’insegna del grande spettacolo con entrambe le squadre che fanno fatica a trovare la via del canestro. La scintilla torinese parte da Kevion Taylor: la guardia americana va a segno dall’arco in transizione, lo segue Matteo Montano ed il parziale Reale Mutua vale il +8 sul 46-38, con coach Pansa costretto a chiamare timeout. Torino però è in fiducia e chiude il terzo quarto avanti di nove lunghezze sul 51-42.

Il gap creato da Torino in chiusura di terzo quarto viene praticamente cancellato nei primi minuti della quarta frazione con Vigevano che reagisce e piazza un parziale di 7-0 per tornare in scia sul -2. Ci pensa Ajayi a interrompere il break ospite, Taylor riprende da dove aveva iniziato nel terzo quarto ma la Elachem non molla e resta aggrappata alla Reale Mutua con le unghie e con i denti. Negli ultimi due minuti Torino affonda il colpo del KO: Ladurner è decisivo in difesa, Montano colpisce dall’arco per mettere in archivio l’incontro. Torino vince 73-62.

Le parole di Coach Moretti

Coach Moretti in sala stampa dopo la partita: “Sono molto contento, era una partita che volevamo vincere tutti, l’abbiamo conquistata lottando. La gara è stata particolarmente intensa, siamo stati messi subito alla prova con un primo quarto difficile, ma abbiamo avuto la lucidità e la coscienza di giocare al massimo delle nostre possibilità per recuperare. Difensivamente da parte nostra il secondo quarto e il terzo quarto sono stati eccellenti. Poi la nostra voglia e la determinazione sono state decisive per chiudere la partita nell’ultimo quarto, respingendo il tentativo di rimonta degli avversari. È stata una vittoria di tutti, dei ragazzi, dello staff e del pubblico che ci ha sostenuto fino alla fine.”

Tabellini

Reale Mutua Torino – Elachem Vigevano 1955 73-62 (18-23, 17-10, 16-9, 22-20)

Reale Mutua Torino: Matteo Montano 20 (0/1, 5/8), Kevion Taylor 18 (4/7, 3/8), Ife Ajayi 16 (7/13, 0/2), Maximilian Ladurner 10 (5/6, 0/0), Matteo Schina 6 (1/6, 1/5), Antonio Gallo 2 (1/1, 0/0), Fadilou Seck 1 (0/1, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/3, 0/2), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/1), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Ife Ajayi 14) – Assist: 15 (Kevion Taylor 5).

Elachem Vigevano 1955: Filippo Rossi 14 (5/7, 1/2), Celis Taflaj 13 (3/5, 2/5), Myles Mack 11 (3/10, 1/1), Giacomo Leardini 9 (2/7, 1/1), Gabriele Stefanini 8 (1/4, 2/7), Michele Peroni 4 (2/3, 0/3), Matteo Galassi 3 (1/2, 0/3), Andrew david Smith 0 (0/2, 0/0), Stefano Spizzichini 0 (0/0, 0/0), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Gabriele Stefanini, Andrew david Smith 6) – Assist: 12 (Myles Mack 4).

