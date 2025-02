Truffa milionaria: il ministro Crosetto denuncia l’uso fraudolento del suo nome

TORINO – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato l’imminente presentazione di un esposto dopo che il suo nome è stato utilizzato in una truffa ai danni di imprenditori e professionisti di spicco. I malintenzionati hanno contattato le vittime, chiedendo somme considerevoli per liberare fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente, in un raggiro che ha destato preoccupazione e indignazione.

Interpellato dall’ANSA, Crosetto ha dichiarato: “La mia denuncia è già pronta” e ha esortato le persone a prestare attenzione, svelando i dettagli di un inganno che ha portato molte persone a rischiare di cadere nella trappola dei truffatori. Il ministro ha chiarito che, oltre alla truffa finanziaria, la sua denuncia potrebbe configurare anche il reato di sostituzione di persona.

Il caso ha già suscitato una forte eco mediatica e le autorità competenti sono state allertate per avviare le indagini necessarie a identificare e punire i responsabili di questo raggiro.

