Insulti razzisti contro un 13enne nella partita tra Saint-Vincent Châtillon e Ponderano, la società valdostana denuncia

PONDERANO – Ancora gioco del pallone e ancora insulti razzisti contro i giocatori. Se tempo fa ci siamo occupati del caso di Milinkovic-Savic, questa volta ci tocca parlare di un episodio avvenuto durante una partita di calcio giocata da under 14.

Se a Ponderano, in provincia di Biella, si sta giocando la partita che vede fronteggiarsi la Asd Ponderano e Asd Saint-Vincent – Châtillon, valida per il campionato Giovanissimi Provinciale under 14, sugli spalti – dove ci sono molti dei genitori dei ragazzini in campo, per intenderci – accade qualcosa che non dovrebbe mai succedere: insulti razzisti contro un giovanissimo calciatore nero.

La partita finisce 2 a 2, ma quanto accaduto durante il primo tempo lascia l’amaro in bocca. Tanto più che proprio gli adulti dovrebbero dare il buon esempio.

A denunciare l’accaduto è la società valdostana che in un post sui social scrive:

Come società siamo davvero indignati e delusi per le parole razziste arrivate dalle tribune nei confronti del nostro ragazzo. Sentire parole come ‘scimmia di…’per qualificare un ragazzo di colore di 13 anni da degli adulti oltretutto genitori è davvero qualcosa di incommentabile!! Denunciamo tutto ciò con assoluta fermezza e pretendiamo una giusta e severa punizione. Non possiamo pretendere che i nostri ragazzi condannino il razzismo se noi adulti portiamo questi esempi osceni in un campo da calcio!! Chiediamo un intervento della federazione per condannare tutto ciò e tutelare il nostro ragazzo.

Il presidente dell’Asd Saint-Vincent – Châtillon Fabrizio Scarlatta ha annunciato che denuncerà tutto in Fgic; la società piemontese ha smentito l’accaduto, spetterà ora al giudice sportivo decidere sull’accaduto.

