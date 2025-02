Insulti razzisti al portiere del Toro Milinkovic-Savic, disposto un supplemento di indagine

TORINO – Il caso è esploso al termine della partita del Toro contro l’Atalanta. Un match segnato da un episodio ben poco sportivo e che riguarda il portiere granata Milinkovic-Savic, MVP del match, che ha parato un rigore a Retegui al 74′.

I tifosi bergamaschi non prendono bene quella parata e dalla curva cominciano ad arrivare insulti di ogni genere, il calciatore più volte viene apostrofato con il termine “zingaro”, e non solo. Tanto che il 27enne serbo risponde girandosi direttamente verso la curva. Un gesto che, se possibile, peggiora la situazione: oltre alle offese, cominciano a piovere sul portiere anche accendini, bicchieri di birra e altri oggetti.

Per questo il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto un supplemento di indagine su quanto denunciato dal portiere granata.

“Il giudice sportivo – si legge in un comunicato riportato da Ansa -, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisiti eventuali ulteriori elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, successivamente al termine della gara, dal calciatore della Soc. Torino Vanja Milinkovic-Savic, nonché in ordine alla individuazione delle persone responsabili dei cori insultanti e discriminatori e alla collaborazione della Società atalantina ai fini della suddetta individuazione”.

