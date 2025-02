LAV Torino promuove l’adozione responsabile con il corso “Voglio un cane!”

TORINO – Voglio un cane! è il nuovo corso organizzato da LAV sede di Torino per promuovere l’adozione e la convivenza responsabile col cane.

Il corso

Le finalità della iniziativa, importante e utile a tutti (non solo per chi il cane lo desidera ma anche per chi lo ha già), sono incentivare l’adozione di animali nei canili e nei rifugi, promuovere una convivenza responsabile e consapevole, contrastare i problemi della relazione uomo-cane, al fine di favorire il benessere dell’animale.

La serie di tre incontri, che si svolgeranno nella sede di via Bionaz 23/I a Torino approfondirà molti aspetti sensibili e spesso fragili della convivenza con un animale.

Tra di essi, tutte le informazioni preliminari utili all’adozione per la famiglia e per la scelta dell’animale: la volontà di convivere deve essere guidata da consapevolezza e responsabilità, cercando di riconoscere e controllare onde emotive o motivazioni dettate solo dall’aspetto esteriore del cane.

È importante, dicono dalla LAV Torino, valutare quanto tempo occorrerà dedicare a questa esperienza, che potrà condurre a un nuovo modo di vedere la vita.

Scopriremo i diritti del cane e le responsabilità dei suoi conviventi umani, oltre all’etologia di base che ci condurrà in un mondo cinofilo spesso poco conosciuto, eppure fatto di una convivenza lunga più di 40.000 anni.

Oggi i cani non svolgono quasi più quei lavori per cui la loro selezione di razza è stata realizzata nel tempo, ma si ritrovano in nuovi ruoli sociali: amici, tate dei figli, atleti in performance sportive, compagni di viaggio.

Occorre però sempre ricordare che sono anche e semplicemente cani, con le loro necessità di socializzare, di esplorare, di comunicare, di essere loro stessi, non oggetti bensì individui.

Sarà inoltre approfondita la legislazione vigente, cosa è il microchip e l’anagrafe canina, chi sono le figure professionali che possono aiutarci nelle difficoltà (educatori, istruttori, veterinari, veterinari comportamentalisti e dog-sitter).

E poi, un piccolo vademecum comunicativo del cane, dove si imparerà che il cane dice tutto, siamo noi spesso a non ascoltarlo. Approfondiremo le norme comportamentali del muoverci con loro in strada, sui mezzi pubblici di trasporto e nelle nostre case, ma anche l’uso di oggetti a volte poco conosciuti, come GPS, pettorine, medagliette ed anche la temuta museruola, fondamentale se volete accedere col cane in tanti luoghi (compreso lo studio veterinario).

Info utili

L’appuntamento è per il prossimo martedì 18 febbraio, col primo incontro in via Biovaz 23/I, ore 20:00-21:30.

I successivi saranno il 25 febbraio e il 4 marzo. Per iscriversi, inviate una mail col vostro nome a lav.torino@lav.it.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

