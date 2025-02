A Torino nel 2024 calano le multe ma aumentano gli incassi: 63 milioni di euro, il 12% in più rispetto al 2023

TORINO – A Torino il 2024 segna un nuovo record per le casse comunali grazie alle multe. Con un incasso totale di 63 milioni di euro, la città ha registrato un aumento del 12,38% rispetto all’anno precedente, nonostante il numero di contravvenzioni sia leggermente calato. Nel 2024 sono state emesse 960.971 multe, contro le 1.023.199 del 2023, quando l’incasso complessivo si fermò a 56 milioni di euro.

A spiegare questo apparente paradosso è stato l’assessore comunale alla sicurezza, Marco Porcedda, intervenendo in aula: “L’aumento degli incassi è legato all’efficientamento della riscossione delle sanzioni”.

Le infrazioni più comuni: sosta irregolare, ZTL e passaggi col rosso

Tra le violazioni più frequenti del 2024 spicca la sosta irregolare nelle strisce blu, con 213.701 multe comminate. Seguono le sanzioni per circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici o in zone a traffico limitato (ZTL), che hanno raggiunto quota 156.172.

Preoccupante anche il dato sui passaggi con il semaforo rosso, con 119.255 contravvenzioni, di cui ben 116.822 rilevate elettronicamente grazie ai dispositivi di controllo installati in diversi punti critici della città.

Un’efficienza che divide i cittadini

Se da un lato il Comune sottolinea l’importanza dell’efficienza nella riscossione delle multe, dall’altro il tema non manca di suscitare dibattiti tra i torinesi. C’è chi vede nell’aumento degli incassi uno strumento necessario per garantire la sicurezza stradale e chi, al contrario, lo considera un modo per fare cassa, sfruttando errori e distrazioni degli automobilisti.

Il record di incassi, però, è un dato di fatto. Resta da capire se nel 2025 si confermerà questa tendenza, magari con una riduzione delle violazioni più gravi, segno di una maggiore attenzione da parte dei cittadini alla sicurezza sulle strade.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese