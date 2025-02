Altri tre casi di Peste suina africana in provincia di Alessandria

ALESSANDRIA – Tre nuovi casi di Peste Suina Africana in provincia di Alessandria: uno ad Arquata Scrivia (ventidue casi), uno a Molare (diciassette) e uno a Ponzone (quarantuno). Il totale in regione cresce a 691 casi.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale in tutto a 1.741. Stabili a 1.050 in Liguria, crescono a 691 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese