Basket, Final Eight dal 12 al 16 febbraio 2025 a Torino: intensificato il trasporto pubblico

TORINO – Avranno inizio domani all’Inalpi Arena le Final Eight 2025 di basket, l’evento che assegna la Coppa Italia di basket maschile.

Per garantire il rientro degli spettatori al termine delle sessioni della Final Eight 2025 di basket che si terranno nelle serate di mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, e in occasione della finale in programma domenica 16 febbraio, GTT intensifica il servizio delle linee 4 e 10 con più tram e bus autosnodati ad alta capienza.

L’azienda di trasporti ricorda a chi arriva da fuori città che l’Inalpi Arena è raggiungibile dalla stazione ferroviaria Porta Susa con la linea 10. Dalla stazione ferroviaria Porta Nuova utilizzare invece i tram della linea 4. L’Inalpi Arena è servita anche dalla linea 17 e, nei giorni feriali, dalla linea 17/.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese