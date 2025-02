La guida alle Final Eight 2025 di Coppa Italia di Basket in programma all’Inalpi Arena di Torino

Si svolgono a Torino all’Inalpi Arena dal 12 al 16 febbraio 2025 le Final Eight 2025 di basket la cui denominazione ufficiale è Frecciarossa Final Eight 2025. Si tratta dell’evento che assegna la Coppa Italia di basket maschile. A partire dall’edizione 2024 la settimana della Final Eight include anche la Final Four della Coppa Italia di pallacanestro femminile.

La Final Eight si svolge in sede unica con un torneo a eliminazione diretta , composto da quarti di finale, semifinali e finale in cinque giorni di partite. La squadra vincitrice riceve il trofeo della Coppa Italia LBA e ha il diritto, nella stagione successiva, di apporre la coccarda tricolore sulle proprie divise.

Nelle prime due edizioni della Final Eight (2000 e 2001) il novero delle partecipanti era composto dalle prime sette classificate a metà campionato di Serie A e la prima classificata della Serie A2.

Final Eight 2025: il programma e dove vederla in tv

La Final Eight 2025 di Coppa Italia è in programma dal 12 al 16 febbraio 2025 a Torino è organizzata da LBA con il supporto di Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino e in collaborazione con FIP Piemonte.

Il calendario delle partite in programma e della loro diretta TV

Mercoledì 12 febbraio – Quarti di finale

18:00 – Pallacanestro Brescia – Derthona Basket Tortona (DAZN, Eurosport 1, DMAX)

20:45 – Virtus Bologna – Olimpia Milano (DAZN, Eurosport 1, DMAX)

Giovedì 13 febbraio – Quarti di finale

18:00 – Aquila Basket Trento – Pallacanestro Reggiana (DAZN, Eurosport 1, DMAX)

20:45 – Trapani Shark – Pallacanestro Trieste (DAZN, Eurosport 1, DMAX)

Sabato 15 febbraio – Semifinali

18:00 – vincente Brescia-Tortona – vincente Bologna-Milano (DAZN, Eurosport 2, DMAX)

20:45 – vincente Trento-Reggiana – vincente Trapani-Trieste (DAZN, Eurosport 2, DMAX)

Domenica 16 febbraio – Finale

17:15 – vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale (DAZN, Eurosport 1, DMAX, Nove)

Final Four 2025 Coppa Italia femminile: il programma

Venerdì 14 febbraio – Semifinali

18:00 – Reyer Venezia – Derthona Basket Tortona (DAZN, Discovery+, Flima.tv)*

20:30 – Famila Schio – Magnolia Campobasso (DAZN, Discovery+, Flima.tv)*

Domenica 16 febbraio – Finale

Il Palasport Olimpico di Torino, la cui attuale denominazione commerciale è Inalpi Arena, ospita la Final Eight dal 2023. È stato costruito tra il 2003 e il 2005 su progetto dell’architetto giapponese Arata Isozaki. L’impianto sorge a sud del centro del capoluogo piemontese, nel quartiere di Santa Rita, accanto allo Stadio Olimpico Grande Torino. L’indirizzo degli ingressi al pubblico è Corso Sebastopoli 123. La sua capienza è di 15.657 posti e ospita anche altri eventi sportivi di primo piano, come le ATP Finals di tennis. Ai Giochi Olimpici di Torino 2006 è andato in scena qui il torneo di hockey su ghiaccio.

Ritorna anche nel 2025 la LBA Court Experience, la fan zone nel foyer della Inalpi Arena con eventi di basket, approfondimento tecnico, musica e intrattenimento dedicata al pubblico di tutte le età.

A Torino per la prima volta basket tradizionale e basket digitale si ritroveranno in un unico grande evento per disputare le proprie Finali grazie alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla Lega Basket di Serie A. Alla Inalpi Arena, all’interno della Frecciarossa Final Eight 2025, le squadre di eBasket si sfidano in modalità LAN (in presenza) per la Coppa Italia e lo scudetto 3v3 nell’Italian eBasket League e per lo scudetto 1v1 e 5v5 nel FIP eBasket Tour. Sono 52 gli ePlayer coinvolti nei due giorni di finale, ospitati da FIP e LBA a Torino e provenienti da tutt’Italia. Anche in questo caso si tratta di un’assoluta novità: mai in precedenza un così alto numero di giocatori ha preso parte ad una manifestazione in presenza.

