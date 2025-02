La stazione dei treni di Bussoleno ha una nuova assistenza per i viaggiatori con difficoltà di movimento

Lo scalo ferroviario di Bussoleno entra ufficialmente nel circuito delle Sale Blu, il servizio di RFI pensato per i viaggiatori con difficoltà di movimento, anche temporanee.

A Bussoleno, dopo una prima fase di lavori che ha visto l’innalzamento dei marciapiedi, l’installazione di ascensori, percorsi tattili per ipovedenti, e un sistema di informazione visiva e sonora, il progetto è ora completato con l’introduzione di due carrelli elevatori.

I viaggiatori con necessità particolari potranno richiedere assistenza da operatori specializzati per la salita o la discesa dal treno e per muoversi all’interno della stazione. Il servizio, gratuito, è prenotabile con 12 ore di anticipo tramite le Sale Blu di RFI. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito web di RFI.

