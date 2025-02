1992 : anche gli Statuto vanno al Festival con Abbiamo vinto il Festival di Sanremo

Nel 1992 raggiungono il massimo della popolarità nazionale i torinesi Statuto partecipando al Festival di Sanremo con Abbiamo vinto il Festival di Sanremo, che ottiene il nono posto fra le Nuove Proposte.

Fu la prima e ultima esperienza a Sanremo per l’amatissimo gruppo torinese ska tifosissimo del Toro nato nell’omonima piazza.

Abbiamo vinto il Festival di Sanremo

Ma che onor per noi

Vincer questa gara

Era già previsto un anno fa.

Siamo il miglior gruppo

Dell’umanità

Grandi musicisti, brani d’alta qualità.

Abbiamo vinto il Festival di Sanremo,

Abbiamo vinto il Festival di Sanremo,

Abbiamo vinto il Festival di Sanrè che bravi siamo

E ci vantiamo

E ci gasiamo

Sempre di più.

La canzone che

Avevam composto

Non andava bene, ci dicevan “non c’è posto”.

Quella giusta poi

Ce l’ha scritta un signore

Che nei brani in gara trovi sempre fra gli autor.

Abbiamo vinto il Festival di Sanremo,

Abbiamo vinto il Festival di Sanremo,

Abbiamo vinto il Festival di Sanrè che bravi siamo

E ci vantiamo

E ci gasiamo

Sempre di più.

Ora

Non suoniamo più in cantina,

Non viaggiamo più in furgone,

Ora siamo grandi star e poi…

La cantan gli operai

Felici sul lavoro

Anche i figli a scuola la san già cantare in coro.

Ora non siam più senza occupazione,

Ci han chiamati artisti, adesso chi ci ferma più!

