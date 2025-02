Persona investita da un treno a Santhià, circolazione rallentata sulla Torino-Milano

TORINO – Dalle 9:40 di questa mattina si registrano disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Milano per l’investimento di una persona a Santhià e il conseguente intervento dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo che si sarebbe tolto la vita a circa 50 metri dalla stazione santhiatese.

Alle 11:30 circa la circolazione risultava ancora fortemente rallentata. Da Trenitalia fanno sapere che i treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

