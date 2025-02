Asti, la caldaia è difettosa: muore una donna di 29 anni, grave il compagno

ASTI – Non c’è stato nulla da fare per la donna di 29, deceduta nel proprio appartamento in corso Savona ad Asti, in gravi condizioni il compagno, 38 anni.

La donna è morta a causa delle esalazioni di monossido di carbonio causate dal malfunzionamento di una caldaia a gas.

A dare l’allarme era stata una amica della donna che non aveva più notizie della vittima, nessuna riposta a messaggi e chiamate. Così si è fatta consegnare le chiavi dell’alloggio da alcuni parenti della vittima. Quando è entrata ha trovato la coppia distesa sul letto. Subito chiamati i soccorsi, l’uomo ancora vivo è stato sottoposto alla terapia della camera iperbarica.

Nei giorni precedenti, stando a quanto accertato dei carabinieri, la donna si era già rivolta in ospedale perché aveva accusato forti mal di testa e vertigini. È probabile che quei sintomi fossero già legati a un inizio di intossicazione.

